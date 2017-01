Zwischen die Italienerin Brignone, in dieser Saison im Riesenslalom noch nie besser als Achte, und Gut, der Siegerin des Saisonauftakts in Sölden, schoben sich im ersten Durchgang die Französin Tessa Worley (0,15 Sekunden zurück) und die Italienerin Marta Bassino (0,26 zurück). Worley ist die beste Riesenslalom-Fahrerin in diesem Winter und hat in den letzten fünf Rennen drei Siege und zwei 2. Plätze aufzuweisen.

Mit der Slowenin Ana Drev, der Deutschen Viktoria Rebensburg und der Italienerin Sofia Goggia büssten drei weitere Fahrerinnen weniger als eine Sekunde auf Brignone ein. Bereits beträchtlich ist hingegen mit 1,43 Sekunden der Rückstand von Mikaela Shiffrin, die sich wohl in der Skiwahl vergriff. Die im Gesamtweltcup führende Amerikanerin beklagte sich nach ihrem Einsatz über fehlenden Grip.

Simone Wild Zehnte

Die Zürcherin Simone Wild reihte sich als Zehnte unmittelbar hinter Shiffrin ein. Auch Camille Rast (23.), Wendy Holdener (28.) und Mélanie Meillard (29.) schafften die Teilnahme für den zweiten Lauf. Die erst 17-jährige Walliserin Rast qualifizierte sich in ihrem fünften Weltcuprennen erstmals in ihrer Karriere für die Top 30. Zu langsam für die Finalteilnahme fuhren hingegen die Österreicherin Anna Veith (31.) und die Liechtensteinerin Tina Weirather (33.).

Start zum zweiten Durchgang in der Südtiroler Ferienregion Kronplatz, die auf diese Saison hin erstmals Aufnahme in den Weltcup-Kalender fand, ist um 12.30 Uhr.