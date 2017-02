Jankas Suche

Die weiteren Schweizer Starter im WM-Super-G sind Carlo Janka, Patrick Küng und Mauro Caviezel. Janka war in dieser Disziplin mit Rang 4 in Val d'Isère, wo ihm nur drei Hundertstel zu einem Podiumsplatz fehlten, sehr gut in den Winter gestartet. Danach lief es allerdings nicht mehr wie gewünscht. Selbiges gilt für seine Fahrten beim Finale im März in St. Moritz. Seither sieht der Bündner in verschiedenen Bereichen Fortschritte. "Nur die Zusammensetzung ist noch nicht gelungen."

Jankas Kantonskollege Mauro Caviezel nimmt im Alter von 28 Jahren erst zum zweiten Mal an einer WM teil. Das ist nicht verwunderlich bei all dem Verletzungspech, das dem älteren Bruder von Riesenslalom-Spezialist Gino Caviezel schon widerfahren ist. Von seinem letzten Malheur an der linken Hand hat er sich noch nicht restlos erholt. "Aber alles, was ich fürs Skifahren brauche, funktioniert wieder. Selbst beim Start behindert mich das Ganze nicht mehr."

Die Folgen eines Sturzes im Training in Zermatt, der fast abgetrennte Zeigefinger sowie Knochenbrüche und ein Sehnenriss im Handgelenk, hatten eine weitere längere Pause bedingt. Der Pechvogel meldete sich mit Rang 7, mit dem er die Selektion für die WM sicherstellte, im Super-G in Santa Caterina beeindruckend zurück.

Küng fuhr in den bisherigen Weltcup-Super-G dieses Winters den Erwartungen hinterher. Mehr als ein Aussenseiter ist der Glarner deshalb auch in seiner zweiten Disziplin nicht. Trotz ausgebliebenen guten Ergebnissen behält Küng seinen Optimismus bei. "Die letzte WM in Beaver Creek hat gezeigt, dass alles sehr schnell gehen kann." In Colorado hatte er sich erst in der teaminternen Qualifikation durchsetzen müssen, um Abfahrts-Weltmeister zu werden.