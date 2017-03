Herr Kasper, wann finden die ersten Olympischen Winterspiele in Katar statt?

Gian Franco Kasper: Wenn wir eines Tages mit dem Skisport in den Hallen sind, dann ist alles möglich. Aber ich glaube nicht, dass die Zukunft des Skisports Indoor liegt. Selbst wenn es technisch realisierbar ist. Wir leben von der Identifikation mit dem Publikum. Der Zuschauer denkt über den Athleten: der macht letztlich das gleiche wie ich, nur kann er es besser. Und der Tourist will in den Bergen sein und blauen Himmel sehen. Wettkämpfe in der Halle wären für den Skisport der Todesstoss.

Die übernächsten Winterspiele sind bereits grenzwertig. Ausgetragen in Peking, von wo man Berge nicht mal erahnen kann.

Das war in Turin oder Vancouver nicht anders. Auch von Peking aus ist man in einer Stunde in den Bergen. Um genau zu sein in 58 Minuten vom Stadtzentrum bis zum Skilift.

Nur schneit es dort offenbar fast nie?

Es stimmt, dass es sehr wenig Niederschlag gibt. Das ist für die Olympischen Spiele kein Problem, aber für die Touristik. Es ist auch in der Schweiz kein schöner Anblick, wenn die Skifahrer auf schmalen Schneebändern zu Tale fahren. Der Bürgermeister von Peking will als OK-Präsident das notwendige Wasser mit Pipelines an die Austragungsorte pumpen.