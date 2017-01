Fabienne Suter hat etwas mehr als einen Monat nach ihrer Meniskus-Operation im rechten Knie bereits wieder einen beachtlichen Formstand erreicht. Im ersten Training zur Weltcup-Abfahrt der Frauen in Garmisch-Partenkirchen fuhr die Schwyzerin die drittbeste Zeit (ohne Torfehler).

Das nährt die Hoffnung, dass die 32-Jährige schon am Samstag in ihrer Parade-Disziplin, in welcher sie im vergangenen Winter in den letzten vier Rennen in die Top 6 gefahren war und in der Weltcup-Wertung Zweite wurde, unter die besten zehn kommen könnte. Bei ihrem Comeback am letzten Wochenende in Altenmarkt-Zauchensee klassierte sich Suter auf Platz 22.

Lara Gut befindet sich in Lauerstellung. Sie erschien im Klassement zwar nicht in den Top Ten (12.), doch hatten drei Fahrerinnen mit besserer Zeit einen Torfehler zu verzeichnen. Darunter auch die Slowenin Ilka Stuhec, welche drei von vier Abfahrten in dieser Saison gewonnen hat.

Dominiert wurde das erste Training von den Österreicherinnen: Unter den besten fünf Fahrerinnen, welche die Kandahar-Strecke korrekt bewältigten, sind drei ÖSV-Athletinnen. Die Bestzeit realisierte Ramona Siebenhofer vor der überraschenden Altenmarkt-Siegerin Christine Scheyer.