Hinter dem Südtiroler Dominik Paris, der zu seinem siebenten Weltcup-Sieg gelangte, reihten sich überraschend zwei Franzosen ein. Der erst mit der Nummer 24 gestartete Valentin Giraud Moine verlor nur 0,21 Sekunden auf den Sieger, sein Landsmann Johan Clarey 0,33 Sekunden.

Hinter Vorjahressieger Peter Fill wurde Carlo Janka Fünfter. Dem Bündner fehlten bei "Kaiserwetter" nur 44 Hundertstel zum ersten Abfahrts-Triumph auf der legendären Streif. Für ihn wäre allerdings gar der Sieg möglich gewesen. Nach dem anspruchsvollen Startabschnitt mit Mausefalle und Steilhang lag er an erster Stelle. Sein Vorsprung auf den nachmaligen Sieger betrug nach 32 Fahrsekunden exakt sechs Zehntel. Doch dieses Polster reichte Janka nicht, da er danach an einigen Orten nicht die ideale Linie erwischte.

Sturz statt Sieg

Gar um 0,72 Sekunden, und dies nur gut 20 Fahrsekunden vor dem Ziel, lag Beat Feuz vor Dominik Paris. Doch der Berner schied auf dem Weg zu seinem Premieren-Sieg am Hahnenkamm aus. Der WM-Dritte von 2015 wählte bei der Hausbergkante wie im Training eine sehr direkte Linie, hob ab, konnte die Richtung nicht halten und stürzte heftig in die Sicherheitsnetze. Der in seiner Karriere schon so oft verletzte Feuz hatte jedoch Glück im Unglück. Nach kurzer Zeit konnte er wieder aufstehen und auf den eigenen Ski ins Ziel fahren.

Am Sonntag findet in Kitzbühel traditionsgemäss der Slalom statt. Start zum ersten Lauf ist um 10.30 Uhr.