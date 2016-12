Ein vermeintlicher Aussenseiter vermieste in der Abfahrt von Val Gardena die Party vier wackerer Senioren. Aksel Lund Svindal (34), Steven Nyman (34), Adrien Théaux (32) und Erik Guay (35) staunten über den auch nicht mehr ganz taufrischen Jungspund Max Franz (27). Mit der Nummer 26 düpierte er das Quartett und erlöste die Skigrossmacht Österreich ausgerechnet auf der verpönten Saslong-Strecke von einem Trauma. Um 4 Hundertstel fing der Kärtner den fünffachen Gardena-Sieger Svindal noch ab.

Den Verantwortlichen der Österreicher fiel ein Stein vom Herzen. Seit Kvitfjell im März 2015 (Reichelt) hatte nie mehr einer gewonnen, im Val Gardena seit Michael Walchhofer im Jahr 2008 keiner mehr. Selbst einer wie Hermann Maier mit über 50 Weltcup-Erfolgen konnte da nie gewinnen.

Deshalb gab Alpindirektor Hans Pum nach dem Debakel bei der Abfahrtspremiere in Val d’Isère (17. Rang als Bestresultat) eher laue Durchhalte-Parolen von sich: «Das muss im Val Gardena besser werden, auch wenn wir wissen, dass wir uns hier immer schwer tun.»

Die Anti-Austria-Dolchstoss-Geschichten im In- und Ausland mehrten sich. Bis nun unerwartet Max Franz, ein Kitzbühel-Opfer des vergangenen Winters, der schwarzen Serie ein Ende setzte und eine ganze Nation aufatmen liess. Wie er sich nun als Retter fühle, fragten ihn die Journalisten im Ziel. «Das ist mir sch....egal», kanzelte er diese ab: «Ich freue mich über meinen ersten Weltcupsieg.» Um dann doch noch versöhnlichere Worte nachzuschieben: «Selbstverständlich hoffe ich, dass dieser Sieg unserem Team Auftrieb gibt. Aber als Retter fühle ich mich nicht.»

Max Franz war einer der vielen, die in der letztjährigen Horror-Abfahrt am Hausberg stürzten. Er verletzte sich schon im Training und musste nach einem Kapselriss zwei Monate aussetzen. Positivere Ereignisse verbinden ihn mit Val Gardena.

Da überraschte vor genau 25 Jahren sein Onkel Werner Franz mit einer 50er-Nummer und sah nach einem Husarenritt wie der sichere Sieger aus. Aber dann übertraf ihn noch einer mit der Startnummer 66, Markus Foser aus Liechtenstein, der damit Skigeschichte schrieb. Max’ Onkel Werner Franz ist seit diesem Frühjahr Trainer von Österreichs Abfahrern.

Mani verhindert Debakel

Beinahe schaffte wieder einer mit einer hohen Nummer eine Sensation. Als die Medien und auch die Swiss-Ski-Trainer die Val-Gardena-Abfahrt 2017 schon als Debakel abgehakt hatten, preschte Nils Mani mit der Nummer 56 über die Saslong und verlor nur 65 Hundertstel auf den Sieger, was den grossartigen 9. Rang ergab. Zum Podest fehlten ihm sogar nur 24 Hunderstel. Zuvor war Mani, Junioren-Weltmeister 2013, nicht über einen 24. Rang hinausgekommen.

«Ich musste dreimal auf die Tafel schauen, bis ich das glaubte», strahlte der Berner Oberländer im Ziel. «Aber ich wusste, dass auf dieser Piste viel passieren kann. Obwohl ich erst 24-jährig bin, durfte ich hier schon dreimal starten. Das war ein Vorteil.» Gesundheitliche Probleme – ein Armbruch, das Knie, der Rücken, das Scheinbein – hinderten ihn bisher an der Entfaltung seiner Fähigkeiten. Ein Schuhwechsel scheint sich positiv auszuwirken.

«Ich mag ihm das so gönnen», freute sich Abfahrtschef Sepp Brunner, der sonst wenig Anlass zum Strahlen hatte. Die ex-aequo-Ränge 14 für Feuz und Küng sowie 20 für Janka bilden eine Enttäuschung. «Damit können wir nicht zufrieden sein», bilanziert Cheftrainer Tom Stauffer. «Im Moment kann man von uns nicht regelmässige Podestplätze erwarten, aber unmittelbar dahinter müssen wir uns einreihen.

Bei einem so knappen Rennen wirken sich minime Fehler schon aus.» Der 20., Carlo Janka, lag gerade mal 1,07 Sekunden zurück. «Für mich bleibt Val Gardena ein Rätsel», sagt Janka, der sich keines nennenswertes Fehlers bewusst ist. Noch nie war er da besser als Neunter.

Val Gardena (ITA). Weltcup-Abfahrt der Männer. Stand nach 50 Fahrern: 1. Max Franz (AUT) 1:56,60. 2. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,04 zurück. 3. Steven Nyman (USA) 0,41. 4. Adrien Théaux (FRA) 0,44. 5. Erik Guay (CAN) 0,56. 6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,61. Ferner: 9. Nils Mani (SUI) 0,65. 12. Kjetil Jansrud (NOR) 0,75. 14. Patrick Küng (SUI) und Beat Feuz (SUI) 0,87. 20. Carlo Janka (SUI) 1,06. 22. Peter Fill (ITA) 1,23. 25. Dominik Paris (ITA) 1,31. 28. Mauro Caviezel (SUI) 1,48. 35. Niels Hintermann (SUI) 1,80. 41. Urs Kryenbühl (SUI) 2,10. 48. Ralph Weber (SUI) 2,52.