Das Malheur passierte der Speed-Spezialistin bei einem Sturz im Super-G-Training in Saalbach. Cornelia Hütter erlitt im rechten Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Risse am Meniskus.

Die 24-jährige Steirerin ist nach Eva-Maria Brem und Carmen Thalmann bereits die dritte Leistungsträgerin aus dem alpinen Frauen-Team des ÖSV, für die die Saison vorzeitig zu Ende geht. Cornelia Hütter hatte Mitte Dezember mit Rang 2 in der Abfahrt in Val d'Isère für den bisher einzigen Podestplatz einer Österreicherin in diesem Winter gesorgt.