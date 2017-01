Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Skip Marc Pfister starteten in ihrer ausgeglichenen Gruppe mit einer Niederlage. Von dort weg steigerten sie sich jedoch praktisch von Match zu Match.

Der Erfolg in Moskau dürfte den Berner Oberländern Zuversicht geben im Hinblick auf die am 11. Februar beginnende Finalrunde der Schweizer Meisterschaften in Flims. Dort starten sie als Titelverteidiger.