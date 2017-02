Kurz vor der WM sagte die Tessinerin der «Süddeutschen Zeitung»: «Warum sollte ich daran denken, was schiefgehen kann? Ich kann doch einfach daran denken, was gleich für ein wunderschöner Moment passieren könnte.» Diese Bereitschaft, das Negative auszublenden und stets das Positive in den Vordergrund zu stellen, zeichnet viele Skifahrerinnen aus. Es ist ein Faktor für Erfolg.

Der Schweizer Verbands-Arzt Walter O. Frey sagte nach dem Unfall dem «Blick»: «Sie hat es sehr professionell aufgenommen.» Das ist ein zweiter Grund für Lara Guts Schweigen. Die 25-Jährige tut alles sehr durchdacht. Der Fokus liegt voll und ganz auf der Operation. Nichts soll den Plan durchkreuzen, möglichst schnell zurückzukehren. Sie selbst hat immer wieder betont, wie viel Energie sie öffentliche Auftritte kosten. Energie, die ihrem Körper im langen Heilungsprozess fehlen würde.

Am Donnerstag wird Lara Gut in St. Moritz vermisst werden. Viel wichtiger für die Zukunft ist aber, dass ihr Weg zurück in den Weltcup so reibungslos wie möglich stattfinden kann. Dazu gehört, ihr Ruhe zu gewähren.

