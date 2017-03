Marktforscher «Hookit» greift bei der Berechnung des Social-Media-Marktwerts auf einen Datensatz mit einer halben Milliarde Sportlern, Vereinen, Marken und Veranstaltungen zurück. Die Messung funktioniert nach ähnlichem Muster wie in der Werbung: Bei Beiträgen werden Reichweite, Grösse des Logos, Positionierung oder Dauer des Erscheinens (beispielsweise des Logos in einem Video) berücksichtigt. Daraus ergibt sich ein Wert, der in der Werbung als Anzeigenäquivalenzwert (AEV) bezeichnet wird. Elementar bei der Berechnung des Social Media Value ist der sogenannte Engagement Score. Dieser berücksichtigt nicht nur die Anhängerzahl, sondern auch, wie stark diese mittels Teilen, Liken oder Kommentieren interagieren.