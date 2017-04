Nun ja. Sechs Siege in sieben Partien, darunter ein 2:0 im Rückspiel gegen Sevilla, unter Ranieris Nachfolger Craig Shakespeare, haben in der Zwischenzeit dafür gesorgt, dass sich die Traurigkeit doch eher in Grenzen hält. Leicester steht nach düsteren Monaten im Tabellenkeller nun wieder im gesicherten Mittelfeld und spielt seit der Demission des Italieners wieder ähnlich gut wie in der sensationellen Vorsaison.

«Sie sind ein bisschen wie wir», sagte Atlético Madrids Stürmerstar Antoine Griezman vor dem Viertelfinal-Hinspiel im Vicente Calderon heute Abend. Soll heissen: kompromisslos in der Abwehr gefährlich bei Kontern.«Sie haben denselben Teamspirit», warnte der Franzose.

Ranieri glaubt an Verschwörung

Dass es richtig war, Ranieri zu entlassen, bezweifelt mittlerweile aber nur noch einer in England: Ranieri selbst. Der 65-Jährige erklärte am Montagabend in seinem ersten Fernsehauftritt seit seinem unfreiwilligen Abschied, die Wende sei schon mit seiner letzten Partie im Amt, dem Match in Sevilla eingetreten. «Alle haben wieder zusammen gekämpft und Jamie Vardy hat wieder getroffen», so der Römer.