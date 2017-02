Nach dem Fed-Cup-Wochenende in Genf flog Bencic auf die spanische Ferieninsel Teneriffa und bereitete sich dort mit Synowka, Trainingspartner Olivier Nagy und ihrem Physiotherapeuten auf die bevorstehenden Aufgaben vor. Offenbar feilte die im letzten Jahr oft verletzt gewesene Bencic dort auch noch einmal äusserst intensiv an ihrer Fitness.

Im Fitness Center 2000 im Süden der Insel kam es zum Treffen mit Besitzer und Fitness-Legende Honore Cironte. Der Sohn einer Tahitianerin und eines Italieners ist bereits 79 Jahre alt, trainiert aber jeden Tag noch immer bis zu drei Stunden. 1987 war er Europameister nd Mister Universe. Fünf Mal wurde er Mister Olympia, letztmals 2003 im Alter von 65 Jahren.

Auf dem Weg zurück an die Weltspitze kann Belinda Bencic jede Hilfe recht sein. Denn vom Losglück ist sie einmal mehr nicht begünstigt. Mit der Kroatin Mirjana Lucic-Baroni (34, WTA 34), die bei den Australian Open die Halbfinals erreicht hatte, trifft sie in Acapulco in der Startrunde auf die Topgesetzte. In Melbourne hiess die Startgegnerin Serena Williams.