Eigentlich sollte es schon längst entschieden sein. Eigentlich sollte Nico Rosberg schon lange als Weltmeister feststehen. Aber weil der 31-jährige Deutsche in den vergangenen drei Rennen darauf bedacht war, seinen Vorsprung in der Gesamtwertung zu verwalten, und weil sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton mit einem unermüdlichen Willen versucht, das Unmögliche doch möglich zu machen, bleibt es spannend. Bis zum letzten Rennen der Saison, am Sonntag (14.00 Uhr/live SRF 2) in Abu Dhabi.

Lewis Hamilton konnte am Sonntag im Qualifying überzeugen und startet von der Poleposition. Für Nico Rosberg schaute der zweite Startplatz heraus: Er musste sich um 0,303 Sekunden geschlagen geben. Trotzdem kann der Deutsche optimistisch in das Rennen gehen. Bereits ein dritter Platz reicht ihm für den Titel (siehe Box). Seinem Konkurrenten bleibt also wohl nur noch die Hoffnung auf einen Ausfall von Rosberg. Einzig die Red-Bull-Fahrer könnten Rosberg noch gefährlich werden. Daniel Ricciardo startet aus der dritten Position in das Rennen, Max Verstappen bleibt nur die sechste Startposition.

Ecclestone will Hamilton

Es ist symptomatisch für Rosberg, dass er in den letzten drei Rennen nicht konsequent den Sieg, und damit den WM-Titel, gesucht hat. An ihm hängt das Schild des Berechnenden, des Rationalen und das des Taktikers. Er wirft sich nicht ungestüm in ein Rennen, er überlegt und kalkuliert. Und unterscheidet sich damit fundamental von seinem ewigen Konkurrenten Hamilton. Der Brite gilt als Lebemann, als Vollblut-Fahrer, der immer am Limit fährt.