Dass ein Athlet im Alter von 35 Jahren noch zur Weltspitze gehört, war bis vor wenigen Jahren undenkbar. Doch Federer ist auch hier ein Wegbereiter. Heute sind fast die Hälfte (43) der 100 Besten über 30 Jahre alt. Es ist auch das Resultat sorgfältiger Karriere-Planung und kalkulierter Pausen.

ATP-Turniere locken viele Zuschauer

Die goldene Ära um Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray trägt auch dazu bei, dass die Profi-Vereinigung ATP floriert. Die 63 Turniere auf sechs Kontinenten zogen knapp fünf Millionen Zuschauer in die Stadien.

Eine Milliarde verfolgte die Spiele am Fernsehen. Weil die vier Grand-Slam-Turniere vom internationalen Tennisverband ITF ausgetragen und damit nicht Teil der ATP World Tour sind, bilden die neun Masters-1000-Turniere das Herzstück des Geschäfts.

Obligatorische Teilnahme

Ihr Erfolg steht und fällt mit der Teilnahme der Aushängeschilder. Deswegen werden jene Spieler, die per Stichtag am 7. November 2016 zu den 30 Besten der Weltrangliste gehören, als sogenannte «Commitment Player» eingestuft.

Sie sind zur Teilnahme an den neun Masters-1000-Turnieren verpflichtet. Erfüllen sie diese Pflicht nicht, müssen sie Kürzungen beim Preisgeld in Kauf nehmen. Davon betroffen sind in erster Linie jene Spieler, die sich am Ende des Jahres für die World Tour Finals, den Saisonfinal der acht Jahresbesten, qualifizieren und damit an einem Bonus partizipieren, der ihnen im Erfolgsfall bis zu drei Millionen Dollar zusätzlich in die Kassen spülen kann.

Zwei Spieler mit Narrenfreiheit

Allerdings gibt es drei Ausnahmen, von denen inzwischen 16 der 30 «Commitment Player» profitieren. Ist ein Spieler per 1. Januar mindestens 31 Jahre alt, darf er auf eines der Pflichtturniere verzichten, ohne Ende Jahr bei den Bonuszahlungen Abstriche in Kauf nehmen zu müssen. Gleiche Regelung gilt für jene, die seit mindestens 12 Jahren auf der Profi-Tour spielen und jene, die in ihrer Karriere mehr als 600 Siege haben einfahren können.