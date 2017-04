Jetzt schweben Sie auf Wolke 7. Aber wie schwierig waren die Momente im letzten Jahr?

«Es gab viele schlimme Momente. Als ich vor einem Jahr im Februar unters Messer musste, wusste ich nicht, wie ich wieder aufwachen würde. Ich konnte damals den Fuss kaum bewegen. Ich dachte: Oh Gott! Ich war sehr traurig und zweifelte daran, ob alles wieder gut kommt. Das Bein hat ja dann schnell wieder mitgemacht. Die schwierigste Phase folgte später, als ich merkte, ich kann mich nicht mehr auf den Körper verlassen, dass der macht, was er will. Irgendwann wurde es zu viel. Da war immer wieder Wasser im Knie. Ich hätte trainieren müssen, konnte es aber nicht. Dann kamen die Rückenprobleme dazu. Dennoch musste ich viel spielen, weil Wimbledon ja das grosse Ziel war. Nach Wimbledon war klar: So geht es nicht mehr weiter. Als grosses Glück empfand ich, dass ich nicht nochmals operieren musste. Ich musste einfach nur mal richtig Pause machen. Und am Ende haben wir alle richtig entschieden.»

Am French Open wollen Sie ohne Match-Praxis auf Sand das nächste Turnier spielen? Sind da Ambitionen überhaupt realistisch?

«Ich kann mein offensives Hartplatz-Tennis auch auf Sand durchziehen. Das geht sehr gut. Wenn es in Paris trocken ist, dann sind die Spielbedingungen sehr schnell, fast noch schneller als in Wimbledon. Es könnte total interessant werden, wie ich auf Sand spielen werde. Der Plan ist, weiter aggressiv zu spielen, um anschliessend auf Rasen die Spielweise nicht wieder gross ändern zu müssen. Und zwischendurch, wenn ich mich in der Defensive befinde, will ich den Sand zum Vorteil nützen. Schon 2009 habe ich bewiesen, dass man mit solchem Tennis das French Open gewinnen kann.»

Werden Sie nochmals die Nummer 1?

«Schön wärs! Ich probiere alles, um für Wimbledon fit zu sein. Im Moment sieht der Trend tatsächlich so aus, als ob es nochmals zur Nummer 1 reichen könnte. Aber jetzt verzichte ich vorerst auf drei Sandturniere. Und wenn du nicht spielst, dann gewinnt ein anderer. Und dann macht es 'Wums-Wums-Wums', und alle sind wieder gleich weit. Es braucht auf jeden Fall noch einmal einen grossen Sieg für die Nummer 1. Ich muss weiter Riesenstricke zerreissen, sei es in Wimbledon, am US Open oder im November am Masters in London. Nur Halbfinalqualifikationen bringen dich nicht auf die Nummer 1.»

Aber sind Sie überhaupt noch geil auf die Nummer 1?

«Ja, natürlich! Also ich bin geil, um ihre Worte zu verwenden, auf Turniersiege. Das Ziel lautet, Turniere zu gewinnen. Das Ranking ergibt sich von selbst, wenn ich an den grössten Turnieren gut spiele.»