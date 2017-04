Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, in dieser Zeit Fehler gemacht zu haben. Welche das waren?

Ich habe mich zu fest vom Fussball abdrängen lassen. Ich habe mich anfangs bei YB unantastbar gefühlt, so, als könnte mir niemand etwas anhaben. Und so habe ich dann auch gelebt. Ich bin viel raus gegangen, habe mir ein schönes Auto gekauft. Das hätte ich mir im Nachhinein auch gekauft, vielleicht einfach zu einem anderen Zeitpunkt und nicht zwei Monate nach meinem Wechsel zu YB. Das sind alles Sachen, die ich jetzt nicht mehr so machen würde. Aber ich bereue sie nicht.

Gibt es etwas, was Sie bereuen?

Nein, eigentlich nichts. Bei allem, was ich mache, auch wenn es nicht immer gut ist, stehe ich dazu, dass ich es gemacht habe. Es hat immer einen Grund, wieso ich Dinge tue. Vielleicht manchmal auch genau darum, um umzufallen und etwas daraus zu lernen.

Also lernen Sie auch tatsächlich etwas aus Ihren Fehlern.

Das wäre noch von Vorteil. Wenn ich Fehler mache, versuche ich diese nicht zweimal zu machen. Und die kann ich mir eingestehen. Auch wenn es manchmal etwas Zeit braucht und ich das nicht gerne tue.

Machen Sie solche Fehler vielleicht auch deshalb, weil Sie sehr emotional sind?

Auf jeden Fall. Hinzu kommt, dass ich in der Phase, in der ich frisch bei YB war, viele Freunde hatte, die mir gut zugeredet haben. Solche, von denen ich lange nichts mehr gehört hatte, aber auch Leute, die ich neu kennengelernt hatte. Denen wollte ich eine Chance geben, ich bin ein offener Mensch. Aber so vertraut man auch mal den falschen Menschen, denen, die nur profitieren wollen. Als es mir dann nicht so lief, ich wenig oder gar nicht gespielt habe, hat sich dann gezeigt, wer wirklich zu mir steht und wer meine richtigen Kollegen sind. So hat sich mein Umfeld gefiltert und verkleinert, wurde zeitgleich aber umso wichtiger.

Nach Ihrem Wechsel zu Basel kamen Sie in ein neues Umfeld, in die Höhle des Löwen. Sie trauten sich anfangs gar nicht in die Stadt. Hat sich das etwas geändert?

Mittlerweile bin ich schon viel mehr in der Stadt, ja. Ich will den Ort, an dem ich wohne und spiele, auch kennenlernen. Ich bewege mich zwar immer etwa an den gleichen Orten, gehe aber immer neue Wege, damit ich mich langsam zurechtfinden kann. Und es gibt ja genügend Leute, die mir zeigen können, wo ich hin soll. Tauli (Xhaka, Anm. d. Red.) zum Beispiel.