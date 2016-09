Die groteske Fehleinschätzung

Die groteske Fehleinschätzung ihres ehemaligen GM wurde den Fans der Oilers dieser Tage wieder schmerzlich bewusst. Krueger, der zwölf Stunden (!) nach seiner Entlassung in Edmonton in den hochkarätig besetzten Trainerstaff der kanadischen Olympiaauswahl für Sotschi 2014 berufen wurde, feiert in Toronto eine triumphale Rückkehr auf der Eishockey-Bühne und ist spätestens jetzt wieder in aller Munde, wenn es darum geht, einen Trainerposten in der NHL zu besetzen.

Krueger betont, dass er mit seiner Aufgabe in Southampton glücklich ist und keine Ambitionen hegt, wieder ins Trainerbusiness zurückzukehren. «Aber man sollte niemals nie sagen», fügte er lächelnd an. Wissend, dass er beste Werbung in eigener Sache betrieben hat.

Ob er allerdings im Alter von 57 Jahren wirklich nochmals mit der Rückkehr an die Bande kokettiert? Seine Vermögensbildung hat Ralph Krueger längstens abgeschlossen. Finanzielle Anreize reichen bei ihm nicht mehr. Sollte er nun aber auch noch das Unmögliche schaffen und die übermächtigen Kanadier mit seinem Team Europa (Spieltage sind Dienstag, Donnerstag und ev. Samstag) in der Finalserie in die Knie zwingen, dann werden die NHL-Organisationen Schlange stehen bei ihm. Und das nicht per Skype.