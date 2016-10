Seit seinem Olympiasieg im Zeitfahren in Rio de Janeiro hat sich Fabian Cancellara auf den Strassen rar gemacht. Er stand nur noch bei zwei kleinen Rennen in Belgien am Start.

Für seinen allerletzten Auftritt auf dem Rad wählte Cancellara den Japan Cup aus, ein Anlass abseits des grossen Rummels und der europäischen Öffentlichkeit. In Utsunomiya gab der Doppel-Olympiasieger am Samstagmorgen nochmals mächtig Gas. Ein Abschiedsgeschenk in Form eines Sieges gab es für ihn von der Konkurrenz aber nicht.

Immerhin durfte sich Cancellara beim 35 km langen Kriterium über den Sieg seines Teamkollegen Fumiyuki Beppu freuen. Der Einheimische liess im Sprint der Konkurrenz keine Chance.

Auf einen Start an der Hauptprüfung des Japan Cups am Sonntag verzichtet Cancellara. Seine offizielle Abschiedsparty gibt er Mitte November im belgischen Gent, in der Hauptstadt von Ostflandern, in jener Region, wo Cancellara mehrere seiner grössten Erfolge gefeiert hat, wo er Kultstatus geniesst und sein grösster, mehrere tausend Mitglieder umfassender Fanclub beheimatet ist.