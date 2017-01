Porte verdiente sich den ersten Gesamtsieg bei der Rundfahrt rund um Adelaide mit zwei starken Auftritten im steileren Gelände. Der 31-Jährige, in den beiden Jahren zuvor jeweils Gesamtzweiter, hatte mit seinem Sieg in der 2. Etappe das Leadertrikot übernommen und den Vorsprung mit einem weiteren Etappenerfolg am vorletzten Tag weiter ausgebaut. Letztendlich brachte er den Vorsprung von 48 Sekunden auf den Kolumbianer Esteban Chaves sicher ins Ziel.

Den Tagessieg bei der letzten Etappe, einem 90 km langen Rundkurs in Adelaide, sicherte sich wie im Vorjahr der Australier Caleb Ewan. Für den 22-jährigen Sprinter vom Orica-Scott-Team war es bereits der vierte Etappenerfolg in den letzten sechs Tagen. Wie in der 3. und 4. Etappe verwies er den slowakischen Weltmeister Peter Sagan auf Platz 2.

Als einziger Schweizer stand BMC-Fahrer Danilo Wyss in Australien am Start. Der Romand beendete die Rundfahrt mit 10:13 Minuten Rückstand im 68. Gesamtrang.