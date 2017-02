Selbst wenn diese Vergleiche eine Spielerei sind, so bergen sie doch die Hoffnung, dass beim U17-Weltmeister von 2009 doch noch der Knopf aufgeht und der in Morges geborene Ben Khalifa in seiner engeren Heimat endlich zur Ruhe kommt.

Nach einem Weg voller Irrungen und Wirrungen mit Stopps bei GC, Wolfsburg, Nürnberg, YB, GC, Eskisehirspor und Mechelen. Verdient hat er dabei zwar gutes Geld, auf dem Terrain aber ist er vieles schuldig geblieben. Ein Kreuzbandriss im März 2014, als er bei GC gerade mal eine gute Phase hatte, trug seinen Teil dazu bei.

Tempi passati. Gut drei Monate nach dem schwarzen Novemberabend in Basel kommt Ben Khalifa am Sonntag mit Lausanne-Sport zurück in den St. Jakob-Park. Zumindest seine Brust dürfte seither etwas breiter geworden sein.