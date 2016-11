Das genügte dem Mercedes-Fahrer, um die Gesamtwertung mit 385:380-Punkten zu gewinnen und der 33. Champion der Geschichte werden zu können.

Titelverteidiger Lewis Hamilton tat zwar alles, was er tun konnte, um zum vierten Mal Weltmeister werden zu können: Der 31-jährige Brite siegte von der Pole-Position aus, feierte seinen 53. GP-Sieg, den zehnten in dieser Saison und den vierten in Serie.

Doch das alles nützte nichts mehr, da die Konkurrenz von Hamiltons "Brems-Taktik" zum Schluss, als er auffallend langsame Rundenzeiten fuhr, nicht profitieren konnte. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel als Dritter und Max Verstappen im Red-Bull-Renault als Vierter lagen ebenfalls weniger als zwei Sekunden zurück.

Felipe Nasr und Marcus Ericsson aus dem Sauber-Ferrari-Team beendeten das Rennen in den Rängen 15 und 16. Der Hinwiler Rennstall lief aber nie Gefahr, den 10. Teamrang, der rund 20 Millionen Franken wert ist, gegenüber Manor-Ferrari noch zu verlieren.