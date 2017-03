Wenn Sie den Stil eines Donald Trump sehen…

… Ich möchte nun nicht seine Art kommentieren. Aber jeder hat die Chance, mit einem eigenen korrekten Auftreten positive Strömungen zu erzeugen und verbreiten.

Die Schweizer Nationalmannschaft ist eine heterogene Gruppe, es gibt beispielsweise verschiedene Religionen. Wenn Sie nun von einem Einreiseverbot für Muslime in den USA hören, was denken Sie da?

Klar, da mache ich mir schon meine Gedanken. Weil wir doch eigentlich eine offene Welt sein sollten. Und plötzlich schliesst sie sich von einer Seite. Und ich denke über Werte nach, die man für sich finden und pflegen sollte.

Zum Fussball. Im letzten Herbst sagten Sie: Wir müssen noch einmal hungrig sein, noch einmal siegen – erst dann darf der Winterschlaf beginnen. Das gelang mit einem 2:0 gegen die Färöer. Und jetzt, ist der Winterschlaf schon zu Ende?

Sicher! Es war eine lange, tiefe Schlafphase, schliesslich waren wir mit vier Siegen wohlgenährt. Jetzt müssen wir aber wieder hungrig sein. Und besser werden. Wer auf derselben Stelle sitzen bleibt, fällt schnell einen Schritt zurück.

Wie gross ist die Gefahr, den nächsten Gegner – Lettland, den Tabellenletzten – auf die leichte Schulter zu nehmen?

Die grössere Gefahr ist wohl, dass wir nach viereinhalb Monaten Pausen unsere Ideen etwas vergessen haben. Wir müssen wohl einiges wiederholen und üben, denn die Spieler waren alle auf ihre Art sehr stark engagiert im Klubfussball. Wir müssen nicht grad bei null anfangen, aber vielleicht bei Feld eins oder zwei. Denn: Der nächste Gegner ist immer der schwierigste. Und ich denke, unsere Siege sind nun Schnee von gestern. Wir haben die Punkte archiviert, die kann uns niemand mehr nehmen. Und sie erlauben uns zu sagen, dass wir nicht auf die Resultate anderer angewiesen sind. Aber mehr nicht.

Sind Gedanken an ein allfälliges entscheidendes Duell mit Portugal im Herbst schon erlaubt?

Nein, ich denke nicht. Für uns ist dieses Duell heute noch unwichtig. Weit weg. Wenn wir jetzt darüber nachdenken und das Wesentliche vergessen, kann schnell alles „futsch“ sein. Wir wollen so weitermachen wie bisher. Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Was jetzt zählt, ist der 25. März und das Heimspiel gegen Lettland. Das ist unsere nächste Aufgabe, denn wir wollen auch danach sagen können: Wir haben alles in den eigenen Händen.

Mit dem Spiel gegen Lettland ist die Hälfte der WM-Qualifikation vollbracht. Das Resultat-Blatt schaut perfekt aus. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?

Nein, perfekt sind wir noch lange nicht. Wir haben einiges zu verbessern. In einigen Spielen hatten wir unsere Schwierigkeiten, auch in Andorra und Ungarn. Was mich freut ist aber die grundsätzliche Entwicklung. Sie ist sehr positiv. Ich habe zum Beispiel Spiele ohne Angst und Komplexe gesehen – und gleichzeitig auch nicht überheblich. Und ich habe eine Schweizer Mannschaft gesehen, die unbedingt gewinnen will. Auch beim Stand von 2:2 bei einer starken ungarischen Mannschaft in einem Hexenkessel von Stadion.