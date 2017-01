Es ist also alles beim Alten im Team des Schotten, ob nun als neue Nummer eins der Welt oder als Ritter. Lendls Humor ist immer noch tiefschwarz. Und Murray verstrickt sich auf dem Platz auch weiterhin in wüsteste Selbstbeschimpfungen in so kratzig-geröchelter Tonlage, dass sie in jedes Joe-Cocker- Intro gepasst hätten.

«Ich bin immer noch derselbe, habe dieselben Freunde um mich – und die machen in der Umkleide jetzt alle Witze über mich», sagt Murray. «Sir» mit 29 Jahren, das klingt tatsächlich irgendwie komisch, und dafür fühlt sich Murray selbst bei aller Ehre doch ein wenig zu jung.

«Nennt mich Andy», ist inzwischen sein Standardsatz geworden, und auch auf den Anzeigetafeln und Auslosungsbögen im Melbourne Park ist sein Titel nirgendwo aufgeführt – schliesslich wünscht sich Murray einen anderen Titel viel sehnlicher: den Sieg bei den Australian Open. «Jedes Jahr komme ich her und denke, ich habe eine Chance», sagt Murray: «Hoffentlich passiert es jetzt endlich.»

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Seine Pechsträhne in Melbourne ist wirklich fürchterlich und steht aktenkundig in den Tennisgeschichtsbüchern: Fünf Endspiele hat Murray verloren, so viele wie keiner vor ihm – 2010 unterlag er Roger Federer und weinte bitterlich bei der Siegerehrung.

Die nächsten vier Versuche vermieste ihm allesamt Novak Djokovic (2011, 2013, 2015, 2016), im letzten Jahr setzte es dabei eine heftige Abreibung ab. Und dennoch sieht Murray für Melbourne alles rosarot: «Ich liebe es hier, habe schon tolle Matches gespielt. Und vielleicht haben die letzten Monate ja geholfen – ich habe jetzt noch viel mehr Selbstvertrauen.»

Dieses Selbstvertrauen hatte er sich auch hart erarbeitet, denn die zweite Hälfte der Saison 2016 gehörte ihm: mit dem zweiten Sieg in Wimbledon, dem zweiten olympischen Gold, und dann entthronte er noch Djokovic. Murray legte eine Serie von 28 Siegen in Folge hin, die Djokovic wiederum zum Jahresbeginn im hochklassigen Final von Doha beendete.