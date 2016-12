Trotzdem: Die ersten Reaktionen auf den Videobeweis sind nicht nur euphorisch. Gerade die Stars von Real Madrid mokierten sich während der Klub-WM öffentlich. So, als wäre es eine Majestätsbeleidigung, wenn die Schiedsrichter ein Tor von Cristiano Ronaldo überprüfen. Die Hauszeitung «Marca» titelte gar: «Das vergiftete Weihnachtsgeschenk der Fifa». Diese Haltung ist störend. Man stelle sich vor, Real Madrid verliert dereinst einen Champions-League-Final wegen eines unkorrekten Treffers. Dann werden die Unmutsbekundungen unermesslich sein.

Natürlich gibt es weiterhin offene Fragen. Zum Beispiel: Welche Vergehen werden alle überprüft? Oder: Schaut der Schiedsrichter die Bilder selbst an oder erhält er zusätzliche Hilfe von einem Videoschiedsrichter abseits des Platzes? Oder: Wie häufig soll der Videobeweis maximal eingesetzt werden?

Auf all diese Fragen wird die Fifa in Zusammenarbeit mit den Schiedsrichtern, Spielern und Trainern gute Antworten finden. Man sollte nicht vergessen: Noch befinden wir uns in einer Testphase. Logisch, dass noch nicht alles perfekt läuft.

Aber das alles ändert an einem nichts: dass der Videobeweis im Fussball so schnell wie möglich und so umfassend wie möglich eingesetzt werden muss. Am besten wäre es, wenn bereits an der WM 2018 in Russland sämtliche Spiele videoüberwacht werden.

Sie denken anders? Sie dürfen sich sehr gerne melden. Am besten schicken Sie eine Brieftaube.