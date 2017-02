Der kleinen Michelle geht dieses Ungetüm nicht mehr aus dem Kopf. «Vermutlich hat sie auch diese Maschine von den Speed-Disziplinen ferngehalten», spekuliert Bea. Bis im Dezember 2015, bis Michelle in Val d’Isère erstmals in einer Weltcup-Kombination an den Start geht.

So wie dies Wendy Holdener und Denise Feierabend seit Jahren taten, obschon auch sie Techniskerinnen sind. «Michelle sagte mir damals, es sei ihr vorgekommen, als ob die Ski vorne wegfahren würden und sie hinterher.»

Ein Schlusspunkt? Mitnichten. Michelle ist angefixt. Im Sommer darf sie vier Tage mit den Speedfahrerinnen trainieren. Dominique unterstützt sie. «Ich wusste nicht viel davon», sagt Mutter Bea. Vor zwei Monaten reist sie dann mit nach Val d’Isère als Michelle in der Kombination als Zweite erstmals aufs Weltcup-Podest fährt. Auch am Freitag ist sie da, als ihre Tochter in der Kombi-Abfahrt Vierte wird. Natürlich hat sie gelitten.

Wie froh sie in diesen Momenten ist, dass ihr Mann Beat danebensteht. Seine Ruhe, seine Gelassenheit.Sie helfen, auch beim Slalom. «Es war komisch, Domi und Marc waren so nervös, viel nervöser als ich», erinnert sich Mutter Bea. Und dann fährt ihre Kleinste aufs Podest. WM-Zweite, Silber, direkt hinter ihrer Freundin Wendy.

Am Freitagabend treffen sich die beiden Mütter im House of Switzerland. Man kennt sich, von den Rennen, mehr nicht. Und so feiern sie, jede mit ihrer Tochter, mit ihrer Familie. So wie sie zuvor gelitten haben, am gleichen Ort und doch jede für sich.

Für Bea geht das Zittern schon heute weiter, wenn Michelle in der Spezial-Abfahrt an den Start geht. In Val d’Isère hat sie sich nämlich nicht nur für die Kombi aufgedrängt, sondern fuhr tags darauf in der Abfahrt auf den 7. Platz. Nach Laras Ausfall war klar, dass sie nachrückt. «Michelle freut sich mega», sagt Bea. Sie wird jubeln, wenn ihre Tochter im Ziel ist.