Dem 26-jährigen Deutschen reichte dazu im letzten Saisonrennen am Sonntag ein 4. Platz auf dem Hockenheimring. Der Italiener Edoardo Mortara konnte im Audi mit seinem fünften Saisonsieg den Rückstand nur noch auf vier Zähler verkürzen.

Für Wittmann ist der Titelgewinn die Krönung einer erneut souveränen Saison. Nur dreimal blieb der Franke in diesem Jahr ohne Punkte - inklusive der Disqualifikation in Ungarn. In drei Vierteln aller Rennen seiner DTM-Karriere kam Wittmann in die Top 10.

Der Berner Oberländer Nico Müller klassierte sich in Hockenheim zum Saisonabschluss zweimal (15./13.) ausserhalb der Punkteränge, beendete die Saison jedoch als Gesamtneunter. Der 24-Jährige hatte Ende Juni das DTM-Rennen auf dem Norisring gewonnen.