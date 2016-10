Im ersten von zwei Trainings am Freitag auf dem Circuit in Sepang kam es zu grossen Abständen im Klassement. Dieses ist wegen den veränderten Wetterbedingungen mit Vorsicht zu geniessen. Tom Lüthi liess sich die Bestzeit notieren. Der Berner war in der trockenen Anfangsphase um 0,444 Sekunden schneller als der Deutsche Marcel Schrötter. Der drittklassierte Spanier Alex Marquez büsste bereits rund eine Sekunde ein.

Noch bevor ein starkes Gewitter über Sepang zog, musste die Session kurz unterbrochen werden, da sich in einer Kurve etwas Öl auf der Strecke befand. Der Brite Sam Lowes stürzte an dieser Stelle ebenso wie unmittelbar danach auch der Franzose Johann Zarco. Beide konnten wegen des Zwischenfalls keine schnelle Runde im Trockenen mehr zurücklegen.

Das führte dazu, dass Fahrer wie Zarco, Lowes und Franco Morbidelli (zuletzt in Australien Zweiter hinter Lüthi) auf ihrer schnellsten (Regen-)Runde 14 Sekunden und mehr auf Lüthi verloren. Nimmt man nur die im Regen erzielten Zeiten zur Hand, war der Deutsche Jonas Folger Schnellster.

Im Moto2-Gesamtklassement liegt Titelverteidiger Zarco vor den letzten zwei Saison-GP noch 22 Punkte vor Lüthi, der zuletzt in drei von fünf Rennen triumphiert und damit gewaltig aufgeholt hat. In Sepang am Sonntag (Start 06.20 Uhr Schweizer Zeit) und Valencia (13. November) sind maximal noch 50 Punkte zu gewinnen. Mit dem Spanier Alex Rins hat noch ein dritter Fahrer Chancen auf den WM-Titel in der Moto2-Klasse.