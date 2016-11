Hamiltons Vorsprung war nach beiden anderthalb Stunden dauernden Einheiten gering. Am Morgen war er eine Zehntelsekunde schneller als der zweitplatzierte Niederländer Max Verstappen im Red Bull, nach der Mittagspause lag Nico Rosberg im anderen Mercedes sogar nur drei Hundertstel zurück. Der in der WM-Wertung führende Deutsche kann mit einem Sieg am Sonntag den Titelgewinn perfekt machen.

Auch wenn die Abstände auf die ersten Verfolger gering waren, lieferten die beiden Trainings Hamilton die Bestätigung, auch in São Paulo auf dem richtigen Weg zu sein. Der Weltmeister, der den Grand Prix von Brasilien noch nie gewinnen konnte, deutete an, seine Hochform der vergangenen Wochen konserviert zu haben, dank der er die voran gegangenen zwei Grands Prix in den USA und in Mexiko für sich entschieden und den Rückstand im WM-Klassement auf Rosberg auf 19 Punkte reduziert hatte.

Von den beiden Fahrern des Teams Sauber war Felipe Nasr vor seinem Heimpublikum zweimal schneller als Marcus Ericsson. Sowohl der Brasilianer als auch der Schwede sind für die kommende Saison offiziell noch ohne Arbeitgeber. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass beide ihr Engagement bei der Zürcher Equipe fortsetzen werden.

São Paulo. Grand Prix von Brasilien. Freies Training. Erster Teil: 1. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 1:11,895. 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,096 zurück. 3. Nico Rosberg (GER), Mercedes, 0,230. 4. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,476. 5. Valtteri Bottas (FIN), Williams-Mercedes, 1,234. 6. Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes, 1,394. 7. Nico Hülkenberg (GER), Force India-Mercedes, 1,398. 8. Felipe Massa (BRA), Williams-Mercedes, 1,423. 9. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 1,672. 10. Kimi Räikkönen (FIN), Williams-Mercedes, 1,674. Ferner: 16. Felipe Nasr (BRA), Sauber-Ferrari, 2,736. 17. Marcus Ericsson (SWE), Sauber-Ferrari, 2,759. - 22 Fahrer im Training.

Zweiter Teil: 1. Hamilton 1:12,271. 2. Rosberg 0,030. 3. Bottas 0,490. 4. Massa 0,518. 5. Ricciardo 0,557. 6. Verstappen 0,657. 7. Vettel 0,731. 8. Räikkönen 0,776. 9. Hülkenberg 1,028. 10. Jenson Button (GBR) 1,169. Ferner: 17. Nasr 2,038. 21. Ericsson 2,424. - 22 Fahrer im Training.