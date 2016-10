Dies habe Audi-Chef Rupert Stadler vor rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Motorsport-Abteilung bekannt gegeben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Als Grund verwies er auf die aktuellen Belastungen für die Marke im Abgasskandal. Es sei jetzt wichtig, auf das zu fokussieren, was Audi in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig halte. Im Motorsport wolle sich Audi an der Elektroauto-Rennserie Formel E beteiligen. Auch bei der DTM (Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft) bleibe die VW-Tochter dabei.

Zuvor hatte bereits das "Handelsblatt" berichtet, damit könne Audi rund 300 Millionen Euro im Jahr einsparen. Zu dieser Summe äusserte sich der Autobauer nicht.