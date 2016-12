Ein Musterschweizer

Ferdy Kübler personifizierte die klassischen helvetischen Eigenschaften, die in den Jahren eines bis dahin beispiellosen wirtschaftlichen Aufstiegs eine ganze Generation in unserem Land geprägt haben. Arbeit, Anstrengung, Ausdauer. Der ungebrochene Glaube an soziale Gerechtigkeit. An den Aufstieg durch eigene Anstrengung. An den Lohn für Anstrengungen schon im Diesseits – und nicht wie jahrhundertelang gepredigt erst im Jenseits.

Er stieg aus ärmlichen Verhältnissen so hoch wie noch kein Schweizer Sportler vor ihm, aber nicht zu hoch in einem Land, in dem die Bäume nicht zu hoch wachsen dürfen. In einer Zeit, als Starverehrung wie wir sie heute kennen, noch den Schwefelgeruch des Unseriösen hatte.

Ein «Roger Federer des Proletariats». Ferdy national. Nicht Roger global. Ein Musterschweizer. Und so hatte die Werbeindustrie keine Bedenken, ihn zum Reklameträger zu machen und in dieser Rolle ist er der nächsten Generation im Gedächtnis haften geblieben.

Der Abschied von Ferdy Kübler macht uns so schmerzlich bewusst, dass die «gute alte Zeit» des Sports nun unwiederbringlich dahin ist. Wir nehmen Abschied von einem grandiosen Sportler. Aber auch von einer ganzen Epoche.