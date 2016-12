Als Mike McNamara Mitte November den EHC Biel nach der Freistellung von Kevin Schläpfer als «Nothelfer» übernahm, da dachte er selber nicht daran, dass er bis Ende Saison an der Bande des NLA-Teams bleiben würde. «Ich will dem neuen Trainer eine bessere Mannschaft übergeben», sagte er damals in aller Bescheidenheit und mit der Erwartung, dass bald sein Nachfolger verpflichtet würde.

Am Montag teilten die Bieler nun aber mit, dass der 67-jährige Headcoach bleiben wird. Zu überzeugend war die Arbeit, die McNamara während seiner «Probezeit» abgeliefert hatte. Unter dem Kanadier nahm die rasante Talfahrt der Seeländer ein Ende. In elf Spielen unter der Führung McNamaras gingen die Bieler siebenmal als Sieger vom Eis und kletterten in der Tabelle so schnell nach oben, wie sie unter Schläpfer am Ende nach unten durchgereicht worden waren.

Bestens vertraut mit der Schweiz

Was ist das Erfolgsgeheimnis des Mannes, der eher aussieht wie ein Eishockey-Relikt aus alten Zeiten, aber trotzdem einen blendenden Draht zu seinen Spielern gefunden hat?

Einer der Schlüsselfaktoren ist McNamaras beruflicher Hintergrund abseits der Eishockey-Rinks. Er arbeitete als Lehrer, als er nach seiner ersten Stippvisite in der Schweiz – er trainierte zwischen 1981 und 1994 sieben verschiedene NLA- und NLB-Klubs – in seine Heimat zurückkehrte. McNamara spricht Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch. Sprachliche Barrieren kennt er also nicht. Und auch der Umgang mit Jugendlichen ist ihm kraft seiner Profession geläufig.