Haben Sie nach der enttäuschenden letzten Saison über einen Vereinswechsel nachgedacht?

Natürlich macht man sich ab und zu seine Gedanken. Es war aber überhaupt nicht so, dass ich um jeden Preis wegwollte. Ich habe mittlerweile viele Freunde in Düsseldorf und Leverkusen. Ich fühle mich auch ausserhalb des Platzes gut. Und Bayer Leverkusen ist ja auch ein attraktiver Klub mit sehr hohem Ansehen.

Was hat Sie zum Bleiben bewegt?

Es gibt viele Spieler, die dem Trainer die Schuld geben, wenn sie nicht spielen. Ich habe mich auch hinterfragt, was falsch gelaufen ist. Ich habe sicherlich nicht die beste Leistung erbracht. Es wurde mir klar im Kopf, dass es an mir liegt, ob ich auf dem Platz stehe oder nicht. Viele geben in einer solchen Situation auf. Ich habe mich explizit damit befasst, was ich ändern muss.

Was denn?

Ich musste mich anders präsentieren. Auch im Training. So, wie es Trainer Schmidt eben verlangt. Er will einen anderen Fussball, einen aggressiven Stil, Pressing halt. Ich wusste, dass ich mich in diesem Bereich verbessern musste. Das habe ich entsprechend versucht. Es lief gut in der Vorbereitung.

Sie laufen extrem viel und arbeiten wie verrückt nach hinten. Haben Sie sich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, dies etwas weniger intensiv zu tun, um dann vorne, wenn es ums Toreschiessen geht, frischer und konzentrierter zu sein?

Das könnte ich natürlich machen. Und es könnte sein, dass ich dann das eine oder andere Tor mehr erzielen würde. Aber das ist nicht mein Stil. Bei den Junioren war es noch anders. Da war ich eher der Regisseur und auch etwas dicker. Aber jetzt mache ich es gern, das Laufen und Grätschen. Ich investiere lieber in diese Belange als in den fotogenen Torjubel …

Wie weit laufen Sie denn in einem Spiel?

Zuletzt gegen Dortmund waren es 13 Kilometer (Mehmedi war der Laufstärkste seines Teams; die Red.). Ich bin

topfit und in einer super Verfassung. Auch dank der EM und der EM-Vorbereitung. Wir hatten mit Konditionstrainer Olivier Riedwyl sehr gut gearbeitet.

In diesem Trainingslager in Lugano ging es aber längst nicht nur um die Kondition. Es heisst, es sei sehr wichtig gewesen für den Geist dieser Mannschaft und ihr Sozialleben.

Wir hatten zuvor in den Testspielen gegen Irland und Bosnien eine Phase gehabt, während der es nicht gut aussah. Wir waren vor der Europameisterschaft ein bisschen down. Das EM-Trainingslager in Lugano hat uns als Mannschaft dann sehr stark zusammengeschweisst. Auch ausserhalb des Platzes. Wir hatten ein super Trainingslager und sprachen auch Dinge an, die vielleicht nicht so gut waren.