Trotzdem ist er sich bewusst, dass er in dieser Saison vermutlich die letzte Chance in seiner Karriere hat, noch einmal den Meisterpokal in die Höhe zu stemmen: «Je älter man wird, umso geringer werden diese Gelegenheiten. Aber unabhängig davon war ich schon immer ein Spieler, der sich auf den begrenzten Zeitrahmen der Playoffs eingestellt hat. Deshalb glaube ich nicht unbedingt, dass ich in diesem Jahr mit einer anderen Einstellung in diese Phase gehe. Ich habe sie schon immer genossen. Fakt ist aber, dass ich in diesem Jahr die letzte Chance habe, in so einem coolen Team zu spielen.»

Vollprofi aus dem Bilderbuch

Während man in Zürich also alles daransetzte, die Team-Chemie mit der Vertragsverlängerung des Captains nicht zu stören, ist man in Bern einen anderen Weg gegangen. Was aber ebenso erklärbar ist: Mathias Segers ist so etwas wie Herz und Seele der ZSC Lions.