Andersrum funktioniert dieser indirekte Punkteklau besser. Mit Henrik Kristoffersen hat Jansrud einen sehr starken Verbündeten. Gestern konnte er zwar im Riesenslalom als Dritter hinter Hirscher nichts bewirken, doch für den heutigen Slalom kündigte er schon einmal an: «Im Slalom rechne ich mir mehr aus. Diese zwei Läufe im Riesenslalom waren gar nicht gut, ich kann eindeutig mehr.»

Will heissen: Bald schon wird er den Österreicher auch im Riesenslalom angreifen. Hirscher sagt: «Henrik hat das Niveau im Slalom nochmals erhöht, es wird enorm schwierig sein, ihn zu besiegen.» Wie es wirklich aussieht, weiss man noch nicht. Kristoffersen hat aufgrund eines Streits mit dem Verband – es ging um den Kopfsponsor – auf den ersten Slalom der Saison verzichtet. Und Hirscher hat prompt souverän gewonnen und 100 Punkte für den Gesamtweltcup geholt.

Ein Direktduell mit Frankreich

Da war Kristoffersen also keine Hilfe für seinen Landsmann. Im Verlauf des Winters könnten seine Resultate aber noch entscheidend werden. Immer vorausgesetzt, Jansrud bleibt im Speedbereich dominant. Kristoffersen sagt: «Wir alle kennen Marcel Hirscher. Er macht sich gerne schlechter, als er ist. Es wird sich zeigen, ob ich ihn besiegen kann.» Kjetil Jansrud wird den Ausgang wohl gespannt beobachten und auf Teamhilfe hoffen.

Das Duell Hirscher gegen Frankreich ist greifbarer. Weil es ein Direktduell ist. Drei Riesenslaloms wurden in dieser Saison gefahren und immer siegte ein Franzose – und Marcel Hirscher blieb in jedem dieser Rennen «nur» der zweite Rang. In Sölden zum Saisonauftakt und gestern in Val d’Isère war jeweils Alexis Pinturault schneller. Am vergangenen Sonntag ebenfalls in Val d’Isère Mathieu Faivre.