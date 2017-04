In schlechten Phasen erinnert man sich gerne an die schönen Momente im Leben. Lino Martschini tut dieser Tage gut daran, ein wenig in den persönlichen Erinnerungen zu kramen. Am 21. Januar feierte der Stürmer des EV Zug seinen 24. Geburtstag. Und er tat dies mit Stil. Gegen den SC Bern steuerte er beim 6:0-Sieg der Zuger gleich drei Treffer bei. Waren das noch Zeiten!

Jetzt, zweieinhalb Monate später, ist der Gemütszustand bei Lino Martschini ein komplett anderer. Der beste Zuger Torschütze der Qualifikation (23 Tore in 50 Partien) wartet in den Playoffs immer noch auf seinen ersten Treffer. Zwölf Spiele, null Tore, lautet die ernüchternde Bilanz. Die ist umso bitterer, als dass der EV Zug gerade jetzt, angesichts des 0:2-Rückstands in der Finalserie gegen den SC Bern, dringend auf die Tore seines Topskorers angewiesen wäre. Aber der Eindruck verstärkt sich: Je länger die Playoffs dauern, umso verkrampfter und unglücklicher agiert Martschini.

Der Rat des Psychologen

«Die Erinnerung an positive Erlebnisse hilft immer», sagt Martschini, angesprochen auf seinen Geburtstags-Hattrick. Vieles, ja eigentlich fast alles spielt sich während der Playoffs im Kopf ab. Da kommt Dr. Saul Miller, der in der Schweiz mittlerweile schon fast legendäre Sportpsychologe, der in dieser Saison auch den EV Zug unterstützt, zum Einsatz. Er sagt: «Lino ist ein Goalgetter, der Topskorer der Mannschaft. Wenn er auf dem Eis ist, muss er signalisieren, dass er den Puck auf seinem Stock haben und um jeden Preis ein Tor erzielen will», erklärt Miller. Was ganz simpel tönt, ist in Zeiten der notorischen Erfolglosigkeit natürlich ungleich komplexer punkto Umsetzung. «Es geht darum, Situationen, in denen er zuvor regelmässig erfolgreich war, immer wieder zu visualisieren und den Fokus auf diese erfolgreichen Momente zu legen», sagt Miller.