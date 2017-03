Der 34-jährige gebürtige Eritreer, der seit 2014 den Schweizer Pass besitzt, hatte sich in Äthiopien mit den weltbesten Marathonläufern auf London vorbereitet und wollte den Europarekord (2:06:10) angreifen. Wegen Schmerzen in der Hüftgegend kehrte Abraham aber am vergangenen Mittwoch vorzeitig in die Schweiz zurück.

Eine MRI-Untersuchung ergab nun, dass der Olympia-Siebte von Rio an einer Stressfraktur am Kreuzbein leidet und sechs bis acht Wochen pausieren muss. "Ich schaue nach vorne. London muss ich zwar vergessen, aber den Angriff auf den Europarekord muss ich nur verschieben", liess Abraham in einer Medienmitteilung ausrichten.