In der höchsten Liga werden künftig nach der Hälfte die Punkte halbiert und die Mannschaften aufgeteilt in eine Meistergruppe und in eine Qualifikationsgruppe. In Ersterer wird der Meister ermittelt, der Letztplatzierte der Qualifikationsgruppe steigt ab. Das Spezielle: Der Gewinner der Qualifikationsgruppe spielt in Playoff-Spielen gegen den Drittplatzierten der Meistergruppe um einen Europacup-Platz. Dies alles soll zu mehr Brisanz in den einzelnen Partien und zu höheren Zuschauerzahlen führen.

Vier Prozent mehr Umsatz, so die Voraussage von Hypercube, machen die österreichischen Klubs künftig. Und dies, obwohl die Klubs pro Saison vier Spiele weniger als bisher absolvieren (32 statt 36). Christian Ebenbauer, der Geschäftsführer der österreichischen Bundesliga, sagt: «Der Fakt, dass mit Hypercube ein unabhängiger Partner von aussen die Situation analysiert und neue Modelle aufgezeigt hat, war der Schlüssel dafür, dass die Liga-Reform geklappt hat. Alleine hätten wir das nicht geschafft.»

Ähnlich tönt es aus Dänemark: In der Superliga läuft gerade die erste Saison im neuen Modus. Nach dem 26. Spieltag am kommenden Wochenende werden die 14 Mannschaften in drei Gruppen unterteilt. Peter Ebbessen, der dänische Ligaverantwortliche, sagt begeistert: «Nach 23 Jahren im alten System haben wir nun das beste der Welt.

Schon in der Hinrunde hatten viele Spiele entscheidenden Charakter. Die Zuschauerzahlen sind sehr gut. Und das Beste, die Finalrunde, kommt erst.» Sie hätten herausgefunden, dass ein neues Ligamodell neben der Steigerung der sportlichen Qualität vor allem wirtschaftliche Vorteile mitbringe: Je später die Entscheidungen fallen, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass Sponsoren ihre Verträge verlängern und Fans Dauerkarten für die nächste Saison kaufen.