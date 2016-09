Pucks knallen ans Plexiglas, Kufen der über das Eis gleitenden Spieler hinterlassen die typischen, kratzenden Geräusche. Ein Pfiff ertönt. Und eine heisere Stimme ist in der Bieler Tissot-Arena zu hören. Die Akteure begeben sich an die Bande, wo Kevin Schläpfer, einem König gleich, in einer Art Thron sitzt und Hof hält. Der Trainer des EHC Biel nimmt die Taktiktafel in die Hand und erklärt seinen Jungs, wie die nächste Übung funktioniert.

Aufs glitschige Terrain kann Schläpfer seit dem Auftakt des Eistrainings Anfang August immer noch nicht. Eine Knieverletzung, die er sich im Sommer beim Tennisspielen zugezogen hat und deren Behandlung in der Folge mit einigen Komplikationen verbunden war, verunmöglicht, dass der Baselbieter mit seiner Mannschaft aufs Eis darf. Im Gegenteil: Kevin Schläpfer geht immer noch an Krücken. Seit Wochen. Und man merkt: Die ausbleibenden Fortschritte nerven ihn, den temperamentvollen Bewegungsmenschen, gewaltig – zumal ein Ende der Leidensgeschichte vorderhand nicht absehbar ist.

Zum Glück läufts für den Bieler Trainer und dessen Equipe in der Meisterschaft besser. Nach acht Spielen sieht die Bilanz mit 15 Punkten und dem 4. Tabellenrang besser als erwartet aus. Der gestrige 4:1-Sieg im Derby gegen den SC Bern unterstrich den guten Lauf der Seeländer. Doch aufgepasst: Ähnlich gut verlief auch der Start in die letzte Saison. Nach fünf Runden grüsste der EHC Biel damals gar von der Tabellenspitze. Danach folgte aber ein beispielloser Absturz, der nur dadurch gebremst wurde, dass NLB-Meister Ajoie auf die Liga-Qualifikation verzichtete und den Bielern somit die direkten Duelle um Sein oder Nichtsein erspart blieben.

Ja, diese Saison 2015/2016 war ein Debakel in jeder Beziehung.