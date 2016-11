«Der Verwaltungsrat der EHC Biel Holding AG hat heute Mittag einstimmig entschieden, sich aufgrund der sportlichen Baisse per sofort von Headcoach Kevin Schläpfer zu trennen und ihn per heute freizustellen. Der EHC Biel dankt Kevin Schläpfer für die für den Club geleisteten langjährigen Dienste als Spieler, Sportchef, Nachwuchsverantwortlichen und Headcoach und wünscht ihm in jeder Beziehung für die Zukunft alles Gute.»

So tönt es, wenn ein Trainer in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga dieser Tage entlassen wird. Kurz und schmerzlos wird die Trennung verkündet. Dass es sich beim «Freigestellten» um eine Persönlichkeit handelt, die den Klub, der ihn eben aus dem Amt manövriert hat, während fast eines Jahrzehnts geprägt hat, ist kaum spürbar. Das Sport-Business kennt keine Sentimentalitäten. Was besonders im Fall des Baselbieters augenfällig ist.