Wie Jonas Omlin, der für David Zibung im Luzerner Tor stand und die Zentralschweizer Legende David Zibung nun vermutlich abgelöst hat. Wie Schiedsrichter Sandro Schärer, der den Gastebern zwei Foulpenaltys vorenthielt und bei Filip Ugrinics Tor zu Unrecht auf Offside entschied, beim Strafstoss in der 95. Minute dann aber daneben lag, weil Nedim Bajrami klar den Ball gespielt und kein Foul begangen hatte.

Penaltyheld Mall

Doch die klaren Hauptdarsteller des Tages sind Milan Vilotic, Pascal Schürpf und eben Mall. «Diese Frage kann ich nicht beantworten», will Letzterer nicht spekulieren, ob er mit seiner Parade den Trainer im Amt gehalten hat. «Aber sicher habe ich einen Punkt festgehalten und hoffe, dass dies der Startschuss ist, um von unten wegzukommen.» Mall hat es in dieser Saison nicht leicht gehabt, ist nur in den ersten drei Partien zum Einsatz gekommen und nach schwachen Leistungen von Vaso Vasic erst gestern zum Comeback.