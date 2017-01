Janica begann früher zu gewinnen, und hörte – nach 30 Weltcupsiegen und drei Gesamtsiegen – wegen Rückenbeschwerden, aber bereits mit 25 auf. Ivica erlitt zu Beginn seiner Karriere vier Kreuzbandrisse hintereinander, bevor er im Dezember 2001 in Aspen mit der Startnummer 64 sensationell seinen ersten Slalom gewann. Seither war er auf Weltcup-Podesten Stammgast. In 361 Rennen siegte er 26-mal und klassierte sich 60-mal in den ersten drei.



Für Olympia-Gold reichte es nie



Nur an Olympischen Spielen blieb ihm die Krönung nicht vergönnt. Viermal musste er sich mit der Silbermedaille begnügen. Kostelic wäre nicht Kostelic, wenn ihn nicht ein anderer Schönheitsfehler in seiner grandiosen Bilanz mehr gestört hätte: «Gerne hätte ich einmal eine Abfahrt gewonnen.» Ein 7. Rang in Kitzbühel stellte sein Bestresultat dar. Sonst siegte er in sämtlichen übrigen Disziplinen, aber eben nicht in allen wie Zurbriggen, Girardelli und Co.



Gesundheitliche Beschwerden hinderten ihn am Ausschöpfen des kompletten Potenzials. 14-mal musste er operiert werden, an seinen Knie und am Rücken. Im Basler Bruderholz-Spital ging er ein und aus. An ein Riesenslalom-Training war nicht mehr zu denken. Und in der Abfahrt konnte er nicht mehr richtig in die Hocke gehen.

Aufrecht – wie es sich für eine Persönlichkeit seines Formats geziemt, verabschiedete er sich in Kombinations-Abfahrt von seinen Fans. Er wird jetzt mehr Zeit haben für seine Familie, seine Frau, die aus Island stammt, sowie die beiden Kinder. Wenn ihn nicht doch wieder der Hafer sticht und er sich eine weitere Abschieds-Reprise erlaubt.

Das sind alle Sieger der Lauberhornabfahrt seit 1997: