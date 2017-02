In der Abfahrt erwarteten alle von Ihnen eine Medaille. Viele wären an diesem Druck zerbrochen. Sie nicht.

Beat Feuz: Ich war schon immer stark im Kopf. Das hat sich auch bei all meinen Verletzungen gezeigt. Vieles auf dem Weg zurück an die Spitze war Kopfsache. Mein Kopf ist eines der stärksten Körperteile von mir.

Wir haben einen Berufs-Vorschlag für die Zeit nach Ihrer Karriere als Skiprofi: Geben Sie Seminare zum Thema «wie gehe ich mit Druck um?» – Sie wären ein reicher Mann.

Das glaube ich nicht (lacht). Mein Umgang mit Druck würde vermutlich bei vielen nicht funktionieren.

Wie gehen Sie damit um?

Das Ziel muss sein, so wenig wie möglich zu denken. Das ist nicht immer leicht. Wenn es mir nicht läuft, wenn ich Rückschläge einstecken muss, dann überlege auch ich. Aber es ist meine Stärke, dass ich Dinge nach einer gewissen Zeit vergessen kann. Ich drücke symbolisch die Neustart-Taste und von diesem Moment an glaube ich an das Positive.

Sie haben Ihren Kopf als eines der stärksten Körperteile bezeichnet. Das schwächste ist Ihr linkes Knie. 2012 war sogar die Rede davon, das Gelenk zu versteifen. Es wäre das Ende Ihrer Karriere gewesen. Konnten

Sie wirklich immer positiv bleiben?

Nein. In dieser Phase war ich immer mal wieder gefühlsmässig tief unten. Weil ich so tief gefallen war, fehlte mir manchmal die Motivation. Ich habe es nicht immer geschafft, alles dafür zu tun, um zurückzukommen. In dieser Zeit brauchte ich Hilfe. Ich brauchte Menschen, die mich motivierten. Sie sagten zu mir: Probier das. Finde heraus, was geht und was nicht. So habe ich meinen Weg gefunden. Es ist zwar nicht mehr alles möglich, aber vereinzelt immer noch sehr viel. Darauf habe ich hingearbeitet.

Am Sonntag wurden Sie mit Gold belohnt und Ihr Weg hat sich bestätigt. Sie haben kurz nach der Siegerehrung dann auch als Erstes Ihr Umfeld genannt. Gäbe es den Skifahrer Beat Feuz ohne sein Umfeld heute noch?

Das ist eine schwierige Frage. Es könnte sein, dass ich mich ohne mein Umfeld anders entschieden hätte. Dass ich gesagt hätte, es macht keinen Sinn mehr. Sicher ist, ohne mein Umfeld wäre es mir viel schwerer gefallen.

Ihre Freundin Katrin Triendl war Skifahrerin und musste die Karriere wegen Verletzungen beenden. Sie ist eine wichtige Stütze für Sie.

Genau. Sie hat aber nie gesagt, dass ich es probieren muss, weil das Skifahren das Wichtigste ist, was es gibt. Sie hat mir gesagt: «Ich unterstütze dich, egal, was kommt.» Ich wusste immer, dass die Frage, ob ich weiter Ski fahren kann, nichts an unserer Beziehung ändert.