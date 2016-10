In seiner Heimat wäre man noch so froh, wenn sich nach über einem Jahrzehnt voller Mittelmass tatsächlich mal wieder ein US-Profi ganz an der Spitze der Weltrangliste platzieren würde. Seit Andy Roddick im Februar 2004 auf Platz 1 stand, sucht man in der stolzen Tennisnation vergeblich nach einem Nachfolger.

Wenig erstaunlich ist die Tatsache, dass nach Taylor Fritz’ enormen Fortschritten die Hype-Maschinerie unheimlich schnell in die Gänge kam. Er gilt als der nächste Hoffnungsträger einer Tennisnation, die nach den erfolgreichen Jahrzehnten mit Weltklasseleuten wie John McEnroe, Jimmy Connors, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi und Andy Roddick in eine eigentliche Identitätskrise geschlittert ist.

Taylor Fritz lässt sich durch die enorme Erwartungshaltung zumindest gegen aussen nicht gross beeindrucken: «Natürlich schaut man vermehrt auf mich. Aber das kümmert mich nicht. Ich spiele für mich und für niemanden sonst.»

Mit dem Idol, gegen Federer

Trotzdem ist klar, dass eines der beiden grossen Vorbilder von Taylor Fritz einer der alten Garde ist. Pete Sampras ist der Mann, der ihn besonders beeindruckt hat. Sein zweites Idol ist Juan Martín del Potro, um den sich auch eine lustige Episode in Fritz’ Leben dreht. Als er in der 5. Klasse im Computerkurs sass, da schaute er sich zusammen mit einem Kollegen heimlich den US-Open-Final zwischen del Potro und Roger Federer an.