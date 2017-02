Der Meistertitel? Nein, darüber zu reden lohnt sich nicht. «Hohe Ziele sind schön – ich bleibe aber lieber Realist», sagt Trainer Adi Hütter. Wenn YB also am Sonntag gegen Sion in die Rückrunde startet, so bestreiten die Berner vor allem ein Duell mit sich selbst. Von Bergen weiss genau, wo das Team ansetzen muss. «Ich verwende den Begriff ‹die Kleinen› nicht gerne. Darum vielleicht so: In den Spielen, in denen wir meinen, es sei einfach – da müssen wir uns verbessern.» In der Provinz, da werden Meisterschaften entschieden. Die Weisheit ist immer noch gültig. Und deshalb sagt Hütter: «Wir brauchen auch die anderen Klubs. Es reicht nicht, wenn Basel erstmals in der 17. Runde gegen uns verliert.»

Die Führung: ziemlich chaotisch

Ist es möglich, Glaubwürdigkeit und Souveränität auszustrahlen, ohne gleich Wunder zu versprechen? Christoph Spycher scheint genau das zu gelingen. Seit Oktober ist er YB-Sportchef. Er überzeugt bei seinen öffentlichen Auftritten. Er ist fordernd, aber eben auch realistisch.