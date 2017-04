Wissen Sie noch, was am 8. März passiert ist? Vor 42 Tagen? Ja – schon 42 Tage ist es her, seit der FC Barcelona das Unmögliche möglich machte und gegen Paris St-Germain die 0:4-Hypothek aus dem Hinspiel wettmachte. 6:1. Ein sporthistorisches Ereignis, gerade auch wegen der Art und Weise des Zustandekommens: ein Mix aus Schiedsrichter-Versagen, Pariser Naivität und katalonischer Fussballkunst.

Der denkwürdige Abend im Camp Nou bewies in aller Deutlichkeit: Im Fussball ist alles möglich. Also auch, dass Barcelona heute Abend, 42 Tage nach dem Wunder gegen Paris, erneut von den Toten aufersteht. 0:3 verloren die Spanier das Hinspiel in Turin, müssen sogar ein Tor weniger aufholen als gegen Paris. Und trotzdem: Heute wird Barça ausscheiden.

Trainer Luis Enrique will das zwar nicht wahrhaben, sagt: «Wir können in drei Minuten drei Tore schiessen. Niemand sollte das Stadion vor dem Schlusspfiff verlassen.» Nochmals eine Aufholjagd in der Dimension von vor 42 Tagen? Möglich ja, vorstellbar nein.

Schiedsrichter Björn Kuipers weiss um die besondere Beobachtung, unter der er steht. Der Holländer ist gewarnt und wird nicht auf die plumpen Täuschungsversuche der Barça-Profis reinfallen wie Deniz Aytekin am 8. März. Mit Juventus Turin stellt sich Barça das defensivstärkste Team entgegen – mickrige zwei Gegentore kassierte Goalie Gianluigi Buffon in bisher neun Champions-League-Spielen.