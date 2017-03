Der Rekordmeister steckt in einer tiefen Krise. Der freie Fall in Richtung Tabellenende hat nun Folgen. GC entlässt seinen Trainer. Auf Pierluigi Tami folgt der geübte Feuerwehrmann Carlos Bernegger.

Der Trainerwechsel ist die logische Folge auf die Negativspirale. Einen einzigen Punkt hat GC in den sieben Spielen der Rückrunde gewonnen. Fast noch mehr besorgniserregend als die Resultate ist die Art und Weise, wie sich GC derzeit präsentiert. Die Niederlage gegen Vaduz am Samstag war der nächste Tiefpunkt. So spielt ein Absteiger!