Skibbe ist nicht mehr bei GC, Sie schon und das, obwohl jedes Jahr die besten Spieler den Klub verlassen. Wieso ist Caio immer noch da?

Es gefällt mir hier. Das Team mag mich, der Trainer auch. Warum sollte ich wechseln? Ich habe noch zwei Jahre einen Vertrag und nie mit dem Gedanken gespielt, zu wechseln. Meine Aufgabe ist es hier, die jungen Spieler zu fördern.

In der fussballfreien Zeit sucht man Caio in Zürich vergeblich. Zweimal im Jahr geht er zurück in seine Heimat, vor allem um bei seinem Sohn zu sein. Seine Ex-Frau ist nach der Trennung nach Brasilien zurückgekehrt. Keine einfache Situation für Caio, der gerne mehr Zeit mit dem eigenen Nachwuchs verbringen würde. «In Zürich kann ich brasilianisch essen gehen, ich kann mit meinen Freunden am See ein brasilianisches Barbecue machen. Das Einzige, was ich vermisse, ist mein Sohn», sagt er und wirkt traurig.

Wie viele Tore hat Caio am Ende der Saison auf dem Konto?

Gute Frage. Hoffentlich mehr als letztes Jahr. Wenn am Ende die Torjägerkrone dabei rausspringt, sage ich nicht Nein.

Basel holt immer wieder die besten Spieler aus der Super League. Sie sind einer der Besten. Hat der FCB Sie nie kontaktiert?

Nein. Aber selbst wenn ich ein Angebot hätte, würde ich nicht wechseln. Ich bin kein Opportunist.