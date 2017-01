Vor zweieinhalb Jahren hatte Sommer in Gladbach das Erbe von Marc-André ter Stegen angetreten. Die Erwartungen an den Schweizer Nachfolger waren hoch, Sommer hat sie erfüllt.

Auch wenn er in dieser Saison nicht immer gleich stilsicher gespielt hat wie in den den ersten beiden Jahren, ist Sommer Rolle unumstritten. "Yann ist einer der Köpfe unserer Mannschaft und wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns mit ihm auf eine Verlängerung seines Vertrags verständigt haben", sagte Sportdirektor Max Eberl.Sommer hat in vier Wettbewerben bislang 115 Pflichtspiele für die Borussia bestritten.