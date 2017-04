Nach 88 Minuten nahm Coach Mark Hughes Xherdan Shaqiri vom Platz. Der Basler hatte sich die Standing Ovation des Publikums verdient. Acht Minuten zuvor hatte er mit einem sehenswerten Schuss unter die Latte aus rund 25 Metern die Partie mit dem dritten Tor von Stoke entschieden. Und weil Shaqiri schon früh mit einem Assist das 1:0 durch den Österreicher Marko Arnautovic vorbereitet hatte (6.), durften die Zuschauer ihn durchaus als "Man of the Match" verabschieden.

Xherdan Shaqiri stand erst zum zweiten Mal nach seiner wochenlangen Wadenverletztung wieder im Einsatz. Hull City ist offenbar ein beliebtes Opfer des Schweizers. Im Hinspiel in Hull hatte er am 22. Oktober 2016 beide Tore von Stoke zum 2:0-Auswärtssieg erzielt. Insgesamt steht Shaqiri nun bei vier Saisontoren in der Premier League.

Während Stoke mit dem Sieg die Serie von vier Niederlagen in Folge stoppte, geht für Aufsteiger Hull und seinen Schweizer Torhüter Eldin Jakupovic das Zittern weiter. Immerhin beträgt die Reserve auf die Abstiegsplätze weiterhin zwei Punkte, weil auch Swansea City verlor (0:1 in Watford).

Tottenham Hotspur setzte seine Siegesserie auch in der 33. Runde fort. Das 4:0 gegen Bournemouth war der siebte Sieg in Folge. Damit bleiben die Londoner immer noch in Sichtweite des Stadtrivalen und Leader Chelsea. Vorerst beträgt der Rückstand auf die "Blues" nur noch vier Punkte. Chelsea tritt am Sonntag beim fünftklassierten Manchester United an.

Das Spiel gegen Bournemouth war nach 19 Minuten und den Toren des Belgiers Mousa Dembélé und des Südkoreaners Son Heung-Min entschieden. Kurz nach der Pause erhöhte Harry Kane auf 3:0. Es war das 20. Saisontor des Topskorers. Den Schlusspunkt setzte der Niederländer Vincent Janssen in der Nachspielzeit.

Nach den vier Toren gegen Bournemouth ist Tottenham mit nun 68 Treffern zusammen mit dem FC Liverpool das produktivste Team der Premier League. Zudem ist die Qualifikation für die Champions League greifbar. Der Vorsprung auf das viertplatzierte Manchester City beträgt bei einem Spiel mehr zehn Punkte.

Tottenham Hotspur - Bournemouth 4:0 (2:0). - 32'000 Zuschauer. - Tore: 16. Dembélé 1:0. 19. Son 2:0. 48. Kane 3:0. 92. Janssen 4:0.

Stoke City - Hull City 3:1 (1:0). - 27'505 Zuschauer. - Tore: 6. Arnautovic 1:0. 51. Maguire 1:1. 66. Crouch 2:1. 80. Shaqiri 3:1. - Bemerkungen: Stoke City bis 88. mit Shaqiri, Hull City mit Jakupovic.

Watford - Swansea 1:0 (1:0). - 20'272 Zuschauer. - Tor: 42. Capoue 1:0. - Bemerkung: Watford ab 89. mit Behrami.

Crystal Palace - Leicester City 2:2 (0:1). - 25'000 Zuschauer. - Tore: 6. Huth 0:1. 52. Vardy 0:2. 54. Cabaye 1:2. 70. Benteke 2:2.

Die weiteren Spiele vom Samstag: Sunderland - West Ham United 2:2. Everton - Burnley 3:1. - 18.30 Uhr: Southampton - Manchester City.

Rangliste: 1. Chelsea 31/75 (65:25). 2. Tottenham Hotspur 32/71 (68:22). 3. Liverpool 32/63 (68:40). 4. Manchester City 31/61 (60:35). 5. Manchester United 30/57 (46:24). 6. Everton 33/57 (60:37). 7. Arsenal 30/54 (61:39). 8. West Bromwich Albion 32/44 (39:41). 9. Southampton 30/40 (37:37). 10. Watford 32/40 (37:52). 11. Stoke City 33/39 (37:48). 12. Leicester City 32/37 (41:53). 13. West Ham United 33/37 (44:59). 14. Burnley 33/36 (33:47). 15. Crystal Palace 32/35 (44:52). 16. Bournemouth 33/35 (45:63). 17. Hull City 33/30 (34:67). 18. Swansea City 33/28 (37:68). 19. Middlesbrough 31/24 (22:37). 20. Sunderland 32/21 (26:58).