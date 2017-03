Wilmots tritt die Nachfolge des Franzosen Michel Dussuyer an, der nach dem überraschenden Vorrunden-Out des Titelverteidigers beim Afrika-Cup im Januar zurückgetreten war.

Wilmots betreute zuletzt während vier Jahren Belgiens Nationalteam. Nach einem enttäuschenden Abschneiden an der EM in Frankreich wurde sein bis 2018 laufender Vertrag im letzten Sommer vom Verband aufgelöst. Die als Titelkandidat gehandelten Belgier waren im Viertelfinal an Wales gescheitert.

In der afrikanischen WM-Qualifikation kämpft die Elfenbeinküste in der Gruppe C mit Gabun, Marokko und Mali um den Gruppensieg und die damit verbundene Teilnahme an der Endrunde 2018 in Russland. Die Auswahl um Captain Geoffroy Serey Die und Adama Traoré vom FC Basel führt die Gruppe nach einem Drittel des Pensums mit vier Punkten an.